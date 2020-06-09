"Сильно волнуется". Дочь Ефремова рассказала, что отец раскаивается в трагедии

Дочь актёра российского театра и кино Михаила Ефремова, который накануне в результате ДТП сбил человека, Анна-Мария рассказала, что отец раскаивается в содеянном и сильно переживает трагедию. Об этом сообщает телеканал "360".

— Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего, — сказала она.

Кроме того, она добавила, что сейчас у него ухудшилось физическое состояние, поскольку он сильно волнуется из-за произошедшего и за семью погибшего.

При этом девушка отметила, что считает виноватыми всех, кто сидел в салоне с Ефремовым и не проконтролировал его состояние, а также не оценил адекватно его решение.

— Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидел в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов РФ, потому что ситуация действительно плохая, — добавила она.

В заключение Анна-Мария подчеркнула, что ей безмерно жаль погибшего, и отметила, что "люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков".

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице.