Пьяный водитель под Тюменью покалечил параспортсмена и убил его собаку

В посёлке Боровский Тюменской области 29-летний водитель легковушки сбил параспортсмена Владимира Туровского. В момент аварии автомобилист был пьян.

Инвалида доставили в больницу, врачи выявили у него перелом тазобедренного сустава. Собака спортсмена, с которой он передвигался, скончалась на месте ДТП от полученных травм.

— Видно, что внутри больно, у него там ожидания были, соревнования, а тут ещё и собака погибла. Главное, что жив. Я думаю, он восстановится и всё будет в порядке и даже лучше. Он живчиком держится, я думал, будет хуже, — заявил Лайфу друг пострадавшего Илья Байдецкий.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, авария произошла поздно вечером 6 июня вблизи пешеходного перехода.

— 29-летний водитель легковушки, житель Заводоуковска, был пьян. Показания алкотестера — 0,58 мг алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха, — уточнили в ведомстве.