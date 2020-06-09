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Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Главе республики было 56 лет.

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Пьер Нкурунзиза. Фото © Wikipedia

Действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Правительство Африканской Республики.

Правительство Республики Бурунди с величайшей печалью сообщает о неожиданной кончине президента страны Пьера Нкурунзизы, произошедшей в больнице в провинции Карузи, — говорится в заявлении правительства в Twitter.

Уточняется, что причиной смерти главы республики стал сердечный приступ.

Недавно, 20 мая, в Бурунди состоялись президентские выборы, на которых победил генерал правящей партии Эварист Ндаишимие. Срок правления Нкурунзизы истекал в августе.

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