Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Правительство Африканской Республики.

— Правительство Республики Бурунди с величайшей печалью сообщает о неожиданной кончине президента страны Пьера Нкурунзизы, произошедшей в больнице в провинции Карузи, — говорится в заявлении правительства в Twitter.

Уточняется, что причиной смерти главы республики стал сердечный приступ.