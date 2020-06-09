Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Действующий президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Правительство Африканской Республики.
— Правительство Республики Бурунди с величайшей печалью сообщает о неожиданной кончине президента страны Пьера Нкурунзизы, произошедшей в больнице в провинции Карузи, — говорится в заявлении правительства в Twitter.
Уточняется, что причиной смерти главы республики стал сердечный приступ.
Недавно, 20 мая, в Бурунди состоялись президентские выборы, на которых победил генерал правящей партии Эварист Ндаишимие. Срок правления Нкурунзизы истекал в августе.