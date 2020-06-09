Эксперт усомнился в том, что вакцинация против CoViD-19 начнётся осенью

Вакцинация против CoViD-19 в России может начаться позже запланированного. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что после создания препарат нужно как следует исследовать, чтобы убедиться в том, что он безопасен и действительно справится с поставленной задачей. Важно учитывать и тот факт, что плохой препарат может усугубить течение заболевания. Кроме того, массовая вакцинация — затратное мероприятие.

Все эти факты наталкивают эксперта на мысль, что начать делать прививки от CoViD-19 могут в 2021 году. При этом в первую очередь их сделают медикам, затем — сотрудникам сферы обслуживания, а после — предложат пожилым россиянам.

— Вакцины поначалу будет не хватать, поэтому сначала будут прививать людей, которые сами хотят привиться, — отметил он.

Вирусолог убеждён, что, несмотря на способность CoViD-19 мутировать, вакцина всё равно будет эффективна.