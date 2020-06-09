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Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

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Актёра Михаила Ефремова увозят на допрос. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы, где в ближайшее время должны избрать меру пресечения для заслуженного артиста.

Ранее столичная полиция задержала Ефремова по ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Как ранее рассказывал Лайф, резонансное ДТП в центре Москвы произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице, а Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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