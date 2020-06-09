Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для актёра Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником пьяной аварии на Смоленской площади. Об этом сообщили в Таганском районном суде Москвы, где в ближайшее время должны избрать меру пресечения для заслуженного артиста.

Ранее столичная полиция задержала Ефремова по ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.