"Непоправимый ущерб". Эколог рассказал о последствиях попадания разлитого топлива в реку Пясину и Карское море

Нефтепродукты, которые попали в воду в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, могут распространиться на многие километры по озеру Пясино, реке Пясина и дойти до Карского моря. Если этого не удастся сдержать, будет нанесён колоссальный ущерб всем обитателям водной системы, сообщил Лайфу руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

— Там, по последним научным данным, обитает порядка 40 различных видов рыб, десятки видов птиц, которые питаются этой рыбой, которые гнездятся вблизи водных объектов, много диких животных также пьют эту воду. Вообще, эта река (Пясина. — Прим. Лайфа) протекает по кластеру Большого арктического заповедника, что, конечно, может принести непоправимый ущерб, — сказал он.

Яблоков отметил, что восстановление природы в суровых арктических условиях может идти очень долго и, возможно, в полной мере этого сделать невозможно. Эколог подчеркнул, что при таком развитии ситуации есть возможность навсегда потерять некоторые виды. Разлив топлива на Норильской ТЭЦ — самая масштабная катастрофа, которая случалась за полярным кругом, заметил эксперт.

По словам Яблокова, боновые заграждения не полностью препятствуют распространению загрязнения — за ними зафиксировано количество нефтепродуктов, которое в сотни раз превышает предельно допустимые значения. Кроме того, топливо растворяется в воде и смешивается с донными отложениями. К тому же происходят испарения, вследствие чего загрязняется воздух.