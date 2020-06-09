Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из России

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на российский газ. Так заявили в пресс-службе Минэнерго страны по итогам переговоров глав энергетических ведомств Москвы и Минска, сообщает ТАСС.

— За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии с определением её корректного и справедливого уровня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на переговорах также затрагивались вопросы поставок газа в 2020 году.