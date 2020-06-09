Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из России

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на российский газ. Так заявили в пресс-службе Минэнерго страны по итогам переговоров глав энергетических ведомств Москвы и Минска, сообщает ТАСС.
— За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии с определением её корректного и справедливого уровня, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах также затрагивались вопросы поставок газа в 2020 году.
Напомним, ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что задолженность Белоруссии по газу составляет более 165 миллионов долларов. Он отметил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Минск в следующем году после урегулирования этого вопроса. Однако Минэнерго Белоруссии утверждает, что у него нет никаких задолженностей.