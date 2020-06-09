Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня

С 25 июня символ Франции — Эйфелева башня — вновь откроется для посетителей. Соответствующий пресс-релиз компании, занимающейся обслуживанием достопримечательности, оказался в распоряжении ТАСС.
— Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемии коронавируса, самого длительного закрытия со времён Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока что экскурсии будут проводиться только по лестницам достопримечательности. Обязательное условие для посетителей старше 11 лет — ношение защитных масок.
Напомним, Эйфелеву башню закрыли для посещений в марте из-за вспышки коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине открыли зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции для посещения, но с определёнными требованиями в связи с пандемией CoViD-19. В период пандемии будет ограничено количество человек в группе для нахождения в ряде объектов зоны.