Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня

С 25 июня символ Франции — Эйфелева башня — вновь откроется для посетителей. Соответствующий пресс-релиз компании, занимающейся обслуживанием достопримечательности, оказался в распоряжении ТАСС.

— Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемии коронавируса, самого длительного закрытия со времён Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока что экскурсии будут проводиться только по лестницам достопримечательности. Обязательное условие для посетителей старше 11 лет — ношение защитных масок.

Напомним, Эйфелеву башню закрыли для посещений в марте из-за вспышки коронавируса.