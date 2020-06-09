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Названа самая популярная песня среди вышедших из самоизоляции россиян

В топ-5 вошли также треки Bee Gees, Queen и Muse.

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Песня Валерия Кипелова "Я свободен" стала самой популярной композицией после снятия самоизоляции. Об этом рассказали аналитики сервиса "Яндекс.Музыка".

Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен", — цитирует собеседника РИА "Новости".

В пятёрку самых популярных также вошли треки I Want to Break Free и We Are The Champions группы Queen, Staying Alive группы Bee Gees, а также Feeling Good группы Muse.

В ходе проведённого опроса большинство респондентов заявили, что планируют прогуляться с друзьями и близкими под "Летние вечера" группы "Дайте танк", а на вечеринках будут слушать треки "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб", а также "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

Отмечается, что в исследовании участвовали 1,1 тысячи соотечественников в возрасте от 18 до 63 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сострадание, взаимопомощь и милосердие помогли жителям России выдержать суровые испытания, связанные с пандемией CoViD-19.

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