Названа самая популярная песня среди вышедших из самоизоляции россиян

Песня Валерия Кипелова "Я свободен" стала самой популярной композицией после снятия самоизоляции. Об этом рассказали аналитики сервиса "Яндекс.Музыка".

— Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен", — цитирует собеседника РИА "Новости".

В пятёрку самых популярных также вошли треки I Want to Break Free и We Are The Champions группы Queen, Staying Alive группы Bee Gees, а также Feeling Good группы Muse.

В ходе проведённого опроса большинство респондентов заявили, что планируют прогуляться с друзьями и близкими под "Летние вечера" группы "Дайте танк", а на вечеринках будут слушать треки "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб", а также "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

Отмечается, что в исследовании участвовали 1,1 тысячи соотечественников в возрасте от 18 до 63 лет.