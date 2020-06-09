Лукашенко — об избирательной кампании в Белоруссии: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию о возможных беспорядках перед выборами на площадях крупных городов страны. На совещании по вопросам деятельности госорганов системы нацбезопасности глава государства заявил, что правоохранителям нужно сделать всё, чтобы сохранить спокойную и мирную жизнь.

— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в США, Западной Европе, как супердемократичные государства, которые, кстати, нас поучали демократии, обошлись с протестующими, — сказал он.

Кроме того, Лукашенко напомнил, как развивалась ситуация на Украине и что закон "должен быть безукоризненно соблюдён". Также президент отметил, что силовики обязаны не допустить трансформацию сбора подписей в митинги.