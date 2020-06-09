Лукашенко — об избирательной кампании в Белоруссии: Демократия демократией, но беспредела быть не должно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию о возможных беспорядках перед выборами на площадях крупных городов страны. На совещании по вопросам деятельности госорганов системы нацбезопасности глава государства заявил, что правоохранителям нужно сделать всё, чтобы сохранить спокойную и мирную жизнь.
— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в США, Западной Европе, как супердемократичные государства, которые, кстати, нас поучали демократии, обошлись с протестующими, — сказал он.
Кроме того, Лукашенко напомнил, как развивалась ситуация на Украине и что закон "должен быть безукоризненно соблюдён". Также президент отметил, что силовики обязаны не допустить трансформацию сбора подписей в митинги.
Ранее Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. Через некоторое время после этого он подписал указ об отставке действующего состава правительства.