"Мама дорогая, какой состав!" Нарколог заявил, что с "коктейлем" в крови Ефремова не стоило и приближаться к авто

Нарколог, заместитель главного врача клиники "Лазарет" Евгений Рысин рассказал Лайфу, что обнаруженные в крови актёра Михаила Ефремова вещества свидетельствуют о том, что вместе с запрещёнными средствами он принимал рецептурный препарат для сна, который также мог использовать для наркотического опьянения.

— Это картина политоксикомании, причём, мама дорогая, какой состав! С наркотиками сложно, конечно. Один из них держится очень долго — до нескольких месяцев, а другой — двое-трое суток. А препарат назначается алкоголикам, так как у них всегда проблемы со сном. Он принимается за 30 минут до сна, поэтому если он принят днём, то это исключительно с целью наркотического опьянения. Человеку с такими анализами я бы рекомендовал вообще близко к машине не подходить, потому что такой коктейль вряд ли свидетельствует об однократном применении, — отметил Рысин.