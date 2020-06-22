Создатели сериала про вампиров, где снимается Ефремов, пока не решали вопрос о замене актёра

В компании, занимающейся производством сериала "Вампиры средней полосы", в котором одну из главных ролей играет Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не принимали решения о замене артиста.

— У нас была отснята часть материала до пандемии, сейчас съёмки приостановлены. Никаких решений относительно смены актёрского состава мы не принимали, — отметил директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин, передаёт РИА "Новости".

Ранее российский актёр Дмитрий Лысенков говорил о том, что принято решение убрать из сериала все отснятые сцены с участием Михаила Ефремова. Однако позже он сам заявил, что его слова неправильно поняли и ему пока не известно финальное решение продюсеров по поводу участия Ефремова в съёмках.