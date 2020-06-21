Устроившего смертельное ДТП Ефремова вырежут из сериала о вампирах

Попавший в пьяное ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов лишился главной роли в сериале "Вампиры средней полосы". Съёмки были начаты в Смоленской области до пандемии коронавируса. Так как до их завершения ещё далеко, создатели успеют всё переиграть.

В сериале у заслуженного артиста России была роль деда Славы — вампира Святослава Вернидубовича. По словам актёра Дмитрия Лысенкова, теперь его сыграет кто-то другой. Съёмки на натуре возобновят с приходом холодного времени года, когда не останется зелени.

— Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича, — рассказал Лысенков в интервью "Телепрограмме".

Представители онлайн-кинотеатра Start, выпускающего сериал, отказались от комментариев, отмечает KP.RU.