Актёра Михаила Ефремова признали вменяемым

Актёра Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре столицы, признали вменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что артиста осмотрели психолог, психиатр и невролог.

Ефремов в свою очередь вёл себя корректно и вежливо, но находился в депрессивном состоянии. Актёр не отрицал наркотической зависимости, рассказывал о регулярных загулах, а также сообщил, что почти не помнит происходящего вечером смертельного ДТП.

Заключение выдали сразу. Ефремова не стали отправлять в стационар, так как диагноз был очевиден.