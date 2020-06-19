"Не убивайте Мишку!" Отсидевший артист Долинский уверен, что Ефремов не выживет в тюрьме

Ранее судимый артист Владимир Долинский считает, что Михаил Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, он призвал родственников погибшего в ДТП не добивать актёра.

Долинский отметил, что виновника аварии нельзя защищать, в этой ситуации всё предельно ясно, факты налицо, и непонятно, что будут говорить адвокаты на суде по этому громкому делу. Он выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова и подчеркнул, что их положение "как в осаде" тоже неправильное.

— Пришёл с одной просьбой — не убивайте Мишку. Просто не убивайте. Хватит одной смерти. Мишка со своей нервной системой, со своими почками просто не выйдет, — сказал Долинский в эфире телеканала "Россия-1".

Артист добавил, что сам прошёл тюремное заключение и знает, что такое зона. Он попросил родных Сергея Захарова "не добивать" Ефремова, иначе на их руках будет кровь — так же, как на руках актёра. Долинский поинтересовался, как бы отреагировала общественность, если бы на месте кинозвезды был известный физик-ядерщик. Оппоненты в эфире заверили его, что физик давно бы уже сидел.

— Пусть закон разберётся. Не теребите больную рану, не вставляйте туда шомпол. Он и так уже получеловек, — заключил артист.

Владимир Долинский попал за решётку в 1973 году за валютные операции. Он провёл в следственном изоляторе "Лефортово" чуть больше года, был осуждён на пять лет и вышел досрочно в 1977 году. В 2012-м артист снова стал фигурантом криминальной истории — 24-летняя девушка обвинила его в том, что он выстрелил в неё из травматического пистолета. В этот раз обошлось без судебного преследования, инцидент был исчерпан.