В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым

На опасных участках Садового кольца и других автодорогах можно установить отбойники либо разделительные полосы с озеленением. С подобным предложением к мэру Москвы Сергею Собянину обратился член Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

В письме, текст которого приводит РИА "Новости", депутат отмечает успешную реализацию решений по снижению аварий, однако, ссылаясь на ДТП, произошедшее 8 июня с участием актёра Михаила Ефремова, предлагает огородить аварийно опасные участки Садового кольца.

Свищёв приводит данные МВД, согласно которым с 2009 по 2019 год количество аварий с выездом на встречную полосу остаётся высоким — более 12,4 тысячи случаев в год. По словам парламентария, у подобных ДТП обычно повышенная тяжесть, так как происходит прямое лобовое столкновение.

— Таким образом, существует необходимость принятия дополнительных мер по снижению аварийности, связанной с выездом на встречную полосу движения, — сказано в тексте обращения.