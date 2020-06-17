Цискаридзе призвал прекратить "пляски на костях" вокруг Ефремова

Российский артист балета Николай Цискаридзе призвал перестать травить Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади и позволить правосудию свершиться без вмешательств.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой отметил, что не является другом актёра, скорее приятелем и почитателем таланта. Он хорошо знал его мать Аллу Покровскую, которая, "слава Богу", не дожила до этого инцидента и не увидела "пляски на костях".

Цискаридзе рассказал, что сам испытал страшную травлю безо всяких оснований и слышал потоки грязи в свой адрес. Он добавил, что потерял родных и знает, что такое боль утраты. Танцор выразил соболезнования родным погибшего Сергея Захарова.

— Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять и так его тяжёлое положение, — призвал артист в обращении, опубликованном в его инстаграме.

Артист добавил, что наблюдает за виновником аварии не один год и понимает, в каком чудовищном моральном состоянии находится актёр после трагедии.