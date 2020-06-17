Цискаридзе призвал прекратить "пляски на костях" вокруг Ефремова

Российский артист балета Николай Цискаридзе призвал перестать травить Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Смоленской площади и позволить правосудию свершиться без вмешательств.
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Хайпу нет! Дорогие друзья. В нашем обществе произошла страшная трагедия. Я не являюсь другом Михаила. Мы всегда были в приятельских отношениях, я почитатель его дарования. Хорошо знал маму Миши - Аллу Покровскую, которая, слава Богу, не дожила до сего дня и не видит этих плясок на костях. Как человек, который сам прошёл страшную необоснованную травлю, знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать своё имя, потоки грязи. К сожалению, произошла трагедия. Я много лет назад потерял всех родных и знаю, что такое боль утраты. Тем более, когда эта потеря безвремена и по чужой вине. Ещё раз хочу принести соболезнования всем близким и родным Сергея Захарова. Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять итак его тяжёлое положение. Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищно моральное состояние у него на душе - осозновать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств. #стопхайп#общество#закон#tsiskaridzenikolay#art#ballet#цискаридзе#искусство#большойтеатр
Ректор Академии русского балета имени Вагановой отметил, что не является другом актёра, скорее приятелем и почитателем таланта. Он хорошо знал его мать Аллу Покровскую, которая, "слава Богу", не дожила до этого инцидента и не увидела "пляски на костях".
Цискаридзе рассказал, что сам испытал страшную травлю безо всяких оснований и слышал потоки грязи в свой адрес. Он добавил, что потерял родных и знает, что такое боль утраты. Танцор выразил соболезнования родным погибшего Сергея Захарова.
— Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова. Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять и так его тяжёлое положение, — призвал артист в обращении, опубликованном в его инстаграме.
Артист добавил, что наблюдает за виновником аварии не один год и понимает, в каком чудовищном моральном состоянии находится актёр после трагедии.
Как сообщал Лайф, резонансное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что внедорожник актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Второй участник аварии скончался в больнице, Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.