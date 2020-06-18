"Я не буду вас, зрители, уважать". Домогаров заявил, что не хочет выходить на сцену из-за травли Ефремова

Актёр Александр Домогаров заявил, что после травли, которую устроили его коллеге Михаилу Ефремову, он перестал уважать своих зрителей и больше не желает выходить к ним на сцену. Гневное обращение было опубликовано на его странице в "Инстаграме".

Артист заявил, что трагедия, которая произошла со звездой российского кино, является лакмусовой бумажкой отношения общества, но судить виновного будет суд. Он потребовал не рассуждать о его жизни.

Домогаров поддержал тон некоторых артистов, вставших на защиту Ефремова, и поинтересовался у людей, действительно ли они сами не пили, не изменяли, не подставляли товарищей ради выгоды. Он заявил, что те, кто очерняет виновника аварии, подчас делали вещи куда страшнее, но при этом смеют осуждать.

— У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере — на мои спектакли. Я богема и артист, который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь, — я никогда не буду к вам, зрители, теперь чувствовать уважения, — подчеркнул актёр.

Спустя несколько часов в ответ на гневные комментарии подписчиков, которых возмутила его риторика, он опубликовал ещё одно сообщение. Домогаров объяснил, что речь шла не о трагедии артиста Ефремова, а о "страшных посланиях" от людей, которые затравили его в Сети.

— Наконец-то весь яд, который копили "люди" — от зависти, от всего, что им недоступно, — отсюда рождается жестокость, ненависть и желание растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво, только тогда "люди" успокоятся и скажут ... мы же за правое дело! Так ему и надо, — подчеркнул он.

Актёр призвал людей остановиться и прекратить травлю. Он уверен, что Ефремов понесёт наказание, но не от тех, кто осуждает его.