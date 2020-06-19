Неизвестные приезжали к матери погибшего в ДТП с Ефремовым, чтобы "всучить" ей деньги

Группа неизвестных приезжала в Рязань к матери Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, и пыталась отдать ей некую сумму денег. Женщина отказалась брать что-либо. Об этом сообщил адвокат пострадавшей семьи Александр Добровинский.

— Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло. Но дабы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем, Маргарита и Валерий Захаровы (вдова и брат погибшего. — Прим. Лайфа) высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката, — рассказал Лайфу защитник.

Добровинский напомнил, что семья не примет никаких компенсаций и требует только справедливого суда. Адвокат заявил, что его много раз просили убедить родных Сергея Захарова взять деньги под предлогом того, что Михаил Ефремов якобы всё равно получит не больше пяти-семи лет условного наказания.

— Я не хочу ни обсуждать, ни спекулировать на теме возможного приговора. Надеюсь на справедливый суд, — добавил юрист.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что внедорожник актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Второй участник аварии, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице, Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.