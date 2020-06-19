Путин сравнил борющихся с эпидемией медиков с советскими солдатами времён ВОВ

Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне для журнала National Interest сравнил современных врачей с советскими солдатами, участвовавшими в битвах Великой Отечественной войны. Также глава государства приравнял борьбу с пандемией коронавирусной инфекции к боям за освобождение родины от нацистских оккупантов.

— Я часто задаюсь вопросом: А что бы сделало сегодняшнее поколение? Как это будет действовать в кризисной ситуации? Я вижу молодых врачей, медсестёр, иногда молодых выпускников, которые отправляются в "красную зону", чтобы спасти жизни, — написал Путин.

Напомним, статья под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" вышла в американском издании накануне. Владимир Путин рассказал о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.