"Захватчиков нельзя приравнивать к героям". Путин заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности

Президент России Владимир Путин заявил, что у преступлений нацистов нет срока давности и оправданий, пособников захватчиков нельзя приравнивать к героям. По мнению российского лидера, это является предательством идей тех людей, которые объединились для борьбы с врагом.

— Считаю недопустимым ставить знак равенства между освобо­дителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов, — написал глава государства в статье про Вторую мировую войну, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия не допустит искажения фактов и продолжит твёрдо отстаивать правду об итогах Второй мировой войны. Он добавил, что оценка будет честной и беспристрастной, основанной на документальных свидетельствах, ведь пренебрежение уроками истории неизбежно приводит к жестокой расплате.

Глава государства также оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил Германию и Советский Союз. В январе лидер Незалежной во время визита в Польшу заявил, что СССР является одним из виновников Второй мировой войны. Путин отметил, что это заявление негативно скажется на отношениях между странами.

— Негативно. Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".