Сайт Кремля опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Статья президента России Владимира Путина с заголовком "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" опубликована на сайте Кремля.

Текст материала объёмом 50 тысяч знаков доступен полностью.

В своей публикации глава государства рассказал о причинах начала войны, её следе и муках для его семьи, а также о наследии тех ужасных лет.

— Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки, — уточнил Путин.

Российский лидер отметил, что решающий вклад в победу в войне внесли СССР и Красная армия. По его мнению, народы Советского Союза проявили такое единство, которое не удалось подорвать нацистам.

Кроме того, Путин проанализировал причины, которые привели к началу военных действий, и рассказал, что изучать архивные материалы нужно и по сей день, так как единого мнения у политиков ряда государств до сих пор нет. Он добавил, что Россия готова к широкому сотрудничеству в этой области.

Президент РФ призвал государства сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений и отметил идею проведения саммита стран пятёрки ООН: России, Китая, Франции, США и Великобритании.