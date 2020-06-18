"Эгоизм и трусость". Путин обозначил главные причины Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин объяснил, что изучение начала Второй мировой войны необходимо продолжать всему миру, однако делать это следует исключительно с помощью архивных документов, избегая идеологических или политических спекуляций.

— Безусловно, главное, что предопре­делило величайшую трагедию в истории человечества – это государственный эгоизм, трусость, потакание наби­равшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса, — написал Путин в статье под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что считать причиной начала войны подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий несправедливо. К развязыванию боевых действий также привело Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область.

По мнению Путина, за начало войны ответственность так или иначе несут все ведущие мировые государства. Президент отметил, что заниматься историей начала войны должны учёные. Роль судьи на себя он брать не собирается, оправдывая или обвиняя кого-то.

Российский лидер призвал всех к открытому диалогу, однако уточнил, что многие иностранные партнёры ещё не готовы к совместной работе.