ФАС организовала проверку после рекордного роста цен на бензин АИ-95

После рекордного роста цен на бензин АИ-95 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку и сделала запросы на биржу, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

— Мы не исключаем, что кому-то не пошёл на пользу урок трейдеров АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор всё-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным и, возможно, уголовным законодательством, — приводит его слова ТАСС.

Нефтяным компаниям необходимо обеспечить должное удовлетворение спроса и перенаправить экспортные потоки на внутренний рынок. Кроме того, ФАС рекомендовала вернуть регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.