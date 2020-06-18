Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ФАС организовала проверку после рекордного роста цен на бензин АИ-95

Ведомство допустило, что на рынке существует сговор среди нефтяных компаний.

498
Post cover

Фото © Pixabay

После рекордного роста цен на бензин АИ-95 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку и сделала запросы на биржу, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

Мы не исключаем, что кому-то не пошёл на пользу урок трейдеров АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор всё-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным и, возможно, уголовным законодательством, — приводит его слова ТАСС.

Нефтяным компаниям необходимо обеспечить должное удовлетворение спроса и перенаправить экспортные потоки на внутренний рынок. Кроме того, ФАС рекомендовала вернуть регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

Как отметил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян, в случае обнаружения злоупотребления и сговора нефтяных компаний против них будут приняты соответствующие меры. Предупреждения уже вынесены нескольким руководителям компаний.

Ранее Лайф рассказывал, какие ценники ждать на АЗС через три недели после резкого подорожания бензина.

Выбор редакции

Loading...