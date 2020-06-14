Бензин резко подорожал на бирже. Какие ценники ждать на АЗС через три недели

В начале июня оптовые цены на бензин достигли рекордных значений с начала года. Как правило, подорожание опта отражается на рознице через три-четыре недели. Сколько будет стоить бензин на заправках к началу июля?

Бензин на бирже стоит примерно столько же, сколько и в мае прошлого года. При этом цены на нефть сейчас ниже примерно на 20 долларов за баррель Brent. Только за месяц стоимость АИ-92 на крупнейшей товарной бирже СПбМТСБ выросла более чем на 20%. АИ-95 подорожал более чем на 30%. В результате ценники достигли максимальных значений с начала года.

Отчасти рост оптовых цен связан с тем, что на рынке просто стало меньше топлива. НПЗ в мае заметно снизили производство. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли ремонты. Во-вторых, ожидалось, что карантинные меры продлятся ещё долго, а значит, и спрос на топливо будет небольшим. Но ограничения стали снимать быстрее, чем ожидалось.

— В итоге объём производства автомобильного бензина за месяц сократился на 20%, — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — В июне спрос на бензин продолжит расти, потому что уже отменили пропускной режим в столице, что постепенно приведёт к восстановлению докризисного трафика. Стоит отметить, что Москва потребляет порядка 20% произведённого топлива в стране.

Также стоит отметить, что цена на нефть тоже продолжает расти. В частности, Brent торгуется выше $40 за баррель, а это значит, что экспорт бензина становится всё привлекательнее и привлекательнее по сравнению с реализацией его на внутреннем рынке.

— Напомню, что правительство разрешило нарастить долю экспорта бензина, — отметил Иван Капустянский. — Это также будет довлеть над ценами на топливо внутри страны. По мере подорожания нефти и простоя НПЗ рост цен на бензин и дизель будет усиливаться. Уже в июне-июле может быть повышение цен в рознице. По крайней мере, предпосылки для этого есть.

Однако стоит помнить, что существует демпферный механизм, разработанный в прошлом году. По словам Ивана Капустянского, он будет стабилизировать цены, поэтому сильного роста ждать не стоит.

В долгосрочной перспективе, отмечает аналитик, после стабилизации нефтяных цен, а также увеличения запасов и роста производства бензина дефицит с рынка уйдёт. После этого рост цен будет на уровне инфляции согласно договору между нефтяниками и правительством.

— По биржевым ценам покупают топливо в основном независимые продавцы, удельный вес таких поставок составляет примерно 10%, — отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Львиная же доля бензина поступает в сети собственных заправок крупных добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний. Соответственно, биржевые оптовые цены ограниченно воздействуют на розницу.

Тем не менее Марк Гойхман считает, что до АЗС дойдёт и увеличение оптовых цен, которое отражается на рознице обычно через три-четыре недели. Поэтому некоторое подорожание бензина в начале третьего квартала возможно.