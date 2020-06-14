Ваш спортзал закрылся. Как вернуть деньги за абонемент

Пандемию и режим самоизоляции не пережил каждый пятый фитнес-клуб Москвы. Если вы планировали заняться спортом после карантина, то делать это придётся либо в другом зале, либо дома. Но как вернуть потраченные на абонемент деньги?

По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, 15–20% спортзалов столицы не вернутся на рынок после снятия режима самоизоляции. Как сообщила президент ассоциации Ольга Киселёва , до пандемии в Москве работали 1800 фитнес-объектов. В это число входили и маленькие студии, и крупные комплексы. В общей сложности в них были трудоустроены 75 тысяч сотрудников.

Месячный абонемент в спортзал в Москве стоил в среднем 4000–5000 рублей, годовой (в зависимости от бренда фитнес-клуба и его услуг) — от 25 тысяч.

Как вернуть деньги?

Заместитель руководителя "Роскачества" Андрей Белоусов отметил, что на время карантина фитнес-клубы замораживали сроки действия карты, поэтому три месяца самоизоляции с ваших абонементов не пропали, а перенеслись.

Если вы передумали заниматься именно в том зале, в котором покупали карту, и хотите расторгнуть договор и вернуть деньги, закон на вашей стороне.

— Согласно статье 32 закона "О защите прав потребителей", вы можете отказаться от пользования фитнес-клубом или бассейном в любое время. Если в договоре есть пункты, которые ухудшают ваше положение как потребителя по сравнению с законом, они недействительны. Аналогично статья 782 Гражданского кодекса РФ гласит, что заказчик имеет право отказаться от исполнения договора услуг при условии возмещения исполнителю фактически понесённых расходов. Исполнитель данные расходы высчитывает самостоятельно и в случае дальнейшего спора обязан доказать их размер. В расходы могут входить производство клубной карты и другие административные расходы, — сообщает представитель "Роскачества".

Если клуб отказывается расторгать с вами договор и возвращать средства, вы должны написать заявление в свободной форме об отказе от дальнейшего исполнения договора с указанием суммы возврата. Заявление должно быть составлено в двух экземплярах, на каждом из которых необходимо поставить отметку клуба о принятии с печатью, датой и подписью.

Клуб отказывается принимать заявление? Отправьте письмо почтой с уведомлением и продублируйте по электронной почте. Если в течение десяти дней ответа не поступит, обращайтесь в суд.

А если клуб закрылся, как вернуть деньги?

— Сейчас есть ряд ограничений для компаний, которые пострадали от коронавируса. Они не могут объявлять себя банкротами и не возвращать деньги потребителям. Но в любом случае, даже если клуб обанкротился, требования клиентов наряду с требованиями кредиторов относятся к официальным претензиям к компании, которые она обязана погасить, — сказал Лайфу председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Чтобы вернуть деньги, нужно действовать так же, как и в случае с отказом от использования абонемента: напишите письмо, отправьте его с уведомлением по почте и продублируйте его же на электронную почту фитнес-центра. Все документы нужно сохранить. Если в течение десяти дней клуб вам не ответит, можно обращаться в суд.

Кстати, обязательный досудебный порядок урегулирования спора законом "О защите прав потребителей" не предусмотрен, поэтому обращаться в суд можно сразу. Предварительная претензия и её неудовлетворение исполнителем влияют на размер присуждённой неустойки.

— Скорее всего, в ближайшее время по аналогии с авиакомпаниями и туркомпаниями будут введены какие-то новые правила. Возможно, фитнес-клубам разрешат не возвращать деньги и предоставлять ваучеры для своих клиентов. Но пока таких ограничений нет, поэтому деньги можно вернуть, — добавил Олег Павлов.