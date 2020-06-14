"Ничего не закончилось". Рошаль напомнил о важности ношения масок и перчаток

Некоторые жители России стали гулять без масок и перчаток после снятия ряда мер, введённых из-за коронавируса. Внимание на это обратил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

— Думают, что всё закончилось. Ничего не закончилось, — сказал врач в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Рошаль отметил, что жители Китая продолжают носить на улице средства индивидуальной защиты, в частности маски, и "не считают, что это некрасиво".