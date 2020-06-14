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"Ничего не закончилось". Рошаль напомнил о важности ношения масок и перчаток

Врач отметил, что жители Китая не стесняются использовать средства индивидуальной защиты во время нахождения на улице.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Некоторые жители России стали гулять без масок и перчаток после снятия ряда мер, введённых из-за коронавируса. Внимание на это обратил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Думают, что всё закончилось. Ничего не закончилось, — сказал врач в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Рошаль отметил, что жители Китая продолжают носить на улице средства индивидуальной защиты, в частности маски, и "не считают, что это некрасиво".

По словам российского лидера Владимира Путина, страна уверенно выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией: потери минимальны, а проблемы удаётся успешно преодолевать.

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