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СМИ: Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Власти также ждут, когда в ЕС подготовят список государств, туристы из которых смогут посещать страну с 1 июля.

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Дезинфекция площади возле Королевского дворца в Мадриде перед его открытием. Фото © EPA

Правительство Испании с 21 июня откроет границы с другими странами Шенгенской зоны, пишет газета El Pais.

Власти решили сделать исключение для Португалии. Туристы из этой страны смогут попасть в Испанию лишь после 1 июля.

Ожидается, что границы для жителей стран, не входящих в территорию Шенгена, откроют после 1 июля. Издание отмечает, что Мадрид ждёт совместный список государств, который должен подготовить Брюссель.

Ранее Франция объявила об открытии границ для туристов из Евросоюза и некоторых других стран.

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