СМИ: Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Правительство Испании с 21 июня откроет границы с другими странами Шенгенской зоны, пишет газета El Pais.
Власти решили сделать исключение для Португалии. Туристы из этой страны смогут попасть в Испанию лишь после 1 июля.
Ожидается, что границы для жителей стран, не входящих в территорию Шенгена, откроют после 1 июля. Издание отмечает, что Мадрид ждёт совместный список государств, который должен подготовить Брюссель.
Ранее Франция объявила об открытии границ для туристов из Евросоюза и некоторых других стран.