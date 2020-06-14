СМИ: Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Правительство Испании с 21 июня откроет границы с другими странами Шенгенской зоны, пишет газета El Pais.

Власти решили сделать исключение для Португалии. Туристы из этой страны смогут попасть в Испанию лишь после 1 июля.

Ожидается, что границы для жителей стран, не входящих в территорию Шенгена, откроют после 1 июля. Издание отмечает, что Мадрид ждёт совместный список государств, который должен подготовить Брюссель.