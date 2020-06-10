Евросоюз с 1 июля начнёт открывать свои границы

Европейский союз с 1 июля планирует начать постепенно и частично открывать свои внешние границы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что соответствующие предложения Еврокомиссии будут обнародованы на этой неделе. Боррель пояснил, что речь идёт об отмене ограничений на передвижения между государствами — членами блока и некоторыми третьими странами "с учётом определённого числа принципов и критериев", передаёт Le Soir.