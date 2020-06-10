Соседи Ефремова разгоняют журналистов, собравшихся у дома актёра — видео

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Около дома Михаила Ефремова, где он находится под домашним арестом после обвинения в смертельном ДТП, дежурят журналисты, к присутствию которых негативно относятся соседи артиста.

Дежурных автомобилей ФСИН рядом нет. Жильцы дома отказываются общаться с прессой и угрожают вызвать полицию.

По решению суда Ефремов помещён под домашний арест по месту жительства до 9 августа. В единственном подъезде по две квартиры на этаже, а рядом с дверью актёра установлена камера видеонаблюдения.