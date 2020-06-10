СМИ: Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель скончался в больнице. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Нарколог рассказал Лайфу, что с коктейлем в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.