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СМИ: Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Также его авто проверят на неисправность.

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Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Актёру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что автомобиль артиста отправят на техническую экспертизу, чтобы исключить версию неисправности.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель скончался в больнице. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Нарколог рассказал Лайфу, что с коктейлем в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

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