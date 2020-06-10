Панкратов-Чёрный – о ДТП Михаила Ефремова: Собутыльники не могли остановить?

Актёр Александр Панкратов-Чёрный, комментируя трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, заявил, что к происшествию могут быть причастны друзья актёра, которые дали тому сесть за руль. Об этом он сказал в интервью "Пятому каналу".
По словам Панкратова-Чёрного, Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии "не мог напиться один и сесть за руль".
— Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется, — заявил Панкратов-Чёрный.
Он также отметил, что относится к актёру "с глубочайшим уважением" и считает, что в случае, если Ефремова посадят в тюрьму на 12 лет, которые ему грозят, это будет означать конец его творческого пути.
Ранее Лайф сообщал, что прошло судебное заседание, на котором Михаилу Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, ДТП в центре Москвы произошло 8 июня поздно вечером. Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. В СМИ появилась также информация о том, что в крови актёра нашли наркотики. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип артиста.
Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В ходе заседания в ответ на вопрос, признаёт ли он свою вину в содеянном, актёр кивнул головой.
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