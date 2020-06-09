"Не встречал его трезвым". Главный нарколог Минздрава рассказал о знакомстве с Ефремовым

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что неоднократно лично встречался с актёром Михаилом Ефремовым, однако не смог вспомнить, чтобы тот хоть раз был трезвым. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

— Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу, — сказал он.

По его словам, в том, что произошло, виноват не только сам актёр, но и его близкие, которые, зная обо всём, не забили тревогу. Он отметил, что сейчас есть многочисленные процедуры мотивирования людей для отказа от алкоголя, однако за помощью к специалистам никто из них не обращался.