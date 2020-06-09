За пять минут до смертельной аварии Михаил Ефремов отдохнул в любимом пабе

На часах 21:03. До страшной аварии ровно 40 минут. У запрятанного в арбатских переулках паба "Улисс" неуверенно паркуется чёрный Jeep Cherokee. Несложный манёвр на малой скорости едва не приводит к беде. Прохожие сбоку успевают увернуться, те, что спереди, получают капотом пинок. Никто из задетых дорогим джипом не ругается — народ предпочитает уйти от греха подальше. А внедорожник промахивается мимо парковочной разметки, распахивается дверь, и выходит Михаил Ефремов. Шаткой походкой вразвалочку, но при этом очень уверенно он заходит в паб "Улисс". Это всё понятно из видео, оказавшегося в распоряжении Лайфа.

Михаил Ефремов паркуется у бара незадолго перед ДТП. Видео © LIFE SHOT

В 21:38 народный артист выйдет, снова сядет за руль и заведёт мотор. В какой-то момент перед ним проедет полицейская машина. Но пронесло. Ефремов едет дальше: на Садовое кольцо и на Смоленскую площадь, где в 21:43 произойдёт смертельное ДТП. Как выяснится на следующий день, "гражданин поэт" был не просто пьян, но и, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.

У Лайфа возникают вопросы, а какую роль в этой истории сыграл паб "Улисс" и почему туда вообще пустили кинозвезду? В столице ограничения на работу таких заведений ещё не сняли. В самом заведении с Лайфом разговаривать отказались, хотя и проговорились, что Михаил Ефремов в тот злополучный вечер захаживал.

Ефремов был в пабе. Видео © LIFE SHOT

Но ведь официально стационарные бары-рестораны открываются в Москве только с 23 июня! Простым смертным в "Улисс" не попасть. Сайт паба предлагает только доставку и самовывоз.

Сообщение на сайте паба, где Ефремов отдыхал перед ДТП. Фото © ulysses.pub

"Улисс" — заведение не из дешёвых. Пиво стоит от 490 до 1250 рублей. Зато, как следует из отзывов в "Яндекс.Карте", здесь запросто можно встретить Михаила Ефремова. И это действительно так. Артист отдыхает здесь постоянно. Зачекиниться с ним кто только не успел.

Селфи с Ефремовым — опция паба. Фото © LIFE SHOT

Селфи с Ефремовым — опция паба. Фото © LIFE SHOT

Фото © LIFE SHOT

А вот видео от 20 апреля (то есть в самый разгар карантина), где Ефремов декламирует со стойки паба "Улисс" свою новую поэму. Естественно, о самоизоляции, клятом режиме и о том, что "карантин-поэт" о них думает.

Ролик Ефремова из паба. Видео © LIFE SHOT

Можно предположить, что Михаил Ефремов в пабе "Улисс" не просто гость, раз он туда заходит в любое время, когда ему заблагорассудится. Может, актёр даже дружит с владельцами заведения. Судя по базе "Спарк-Интерфакс", это Илья Мишутушкин и Анатолий Чертков. Они открыли "Улисс" около трёх лет назад. За вывеской скрывается юрлицо — ООО "Грин". В судебных делах и криминальной хронике оно не замечено. Поначалу в баре были нарушения противопожарной безопасности. Но после лёгкого втыка от МЧС рестораторы быстро исправились. Чертков — не новичок в барном бизнесе. Например, восемь лет назад он давал комментарии журналистам в качестве управляющего директора ирландского паба "Салли О’Браенс" в Москве. Его партнёр Мишутушкин раньше занимался мусором. В Краснодаре имел долю предприятия по обработке вторсырья, в Подмосковье — по сбору отходов. А в Москве помимо ресторанного бизнеса Мишутушкин держал магазин компьютерных деталей.