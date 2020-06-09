Взяли Васю Бандита — воров Подмосковья сажают за криминальный титул. Шурик Захар на очереди

Продолжается зачистка Подмосковья от так называемой воровской идеи. На этот раз по "антиворовской статье" задержали легендарного Васю Бандита. Лайф проследил основные вехи криминальной биографии подольского вора в законе.

По версии следствия, постоянно проживая на территории нескольких районов Московской области, Игорь Кокунов, известный в преступном мире как Вася Бандит, осуществляет координацию действий ОПГ, создаёт и поддерживает связи между ними и ворами в законе. Также Кокунов участвует в воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов.

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Старая гвардия

Сегодня с помощью статьи 210.1 УК "Занятие высшего положения в преступной иерархии" можно отправить за решётку любого вора в законе или криминального авторитета. Особенно это касается старых признанных воров, которые никогда не скрывали своего статуса. Игорь Кокунов по прозвищу Вася Бандит был коронован ещё в далёком 1993 году признанными законниками Александром Захаровым (Шурик Захар) и Андреем Исаевым (Роспись). Это люди старой воровской школы. Роспись убили ещё в 90-х. А 68-летний Шурик Захар всю жизнь по тюрьмам да по лагерям, даже возраст его не угомонил. Пару лет назад Шурика задержали в деревне под Чеховом. У старика нашли "походный воровской набор" — пистолет и гашиш. Дали тогда год условно.

"Старая гвардия" — слева Вася Бандит, справа Шурик Захар. Фото © Primecrime.ru

Шурика можно точно так же привлечь по антиворовской статье, но, видимо, следователи учитывают его почтенный возраст и дают старику умереть спокойно на свободе. Но Кокунову всего 56 лет. Он ещё вполне способен организовывать и мобилизовывать преступный мир вокруг своей легендарной фигуры.

Ходки и побеги Васи Бандита

Кокунов начал разбойничать ещё на закате СССР, сколотив в Подольске в конце 80-х настоящую банду, занимавшуюся грабежом фарцовщиков и цеховиков. Уже к двадцатипятилетию у Васи Бандита было три судимости и шесть отсиженных лет. В 1989-м его осудили в четвёртый раз на десять лет за вымогательство, но через четыре года он бежал из кировской колонии, подкупив охранника зоны.

Кокунов приезжает в Москву, где вписывается в грандиозный передел собственности. Он пришёлся ко двору, и в 1993-м воры короновали Кокунова, присвоив ему погоняло Вася Бандит. Несмотря на то что Кокунов был в розыске, он каким-то образом сумел слетать с Шуриком Захаром в Голландию "покурить анаши". А после возвращения занялся крышеванием бурно растущего российского бизнеса. Вася Бандит, по сути, стал куратором нескольких подмосковных группировок со стороны воров в законе.

Захар Шурик с Васей Бандитом в Голландии, 1994 год. Фото © Primecrime.ru

В 90-х годах подольские коммерсанты знали, что если обратиться к Васе Бандиту за покровительством, то он обязательно поможет. Попасть к нему "под крышу" считалось неплохим вариантом. До трусов Кокунов не раздевал и защиту гарантировал. С авторитетным вором преступники всех мастей считались. Вася Бандит имел хорошие связи в преступном мире Москвы и Подмосковья, щедро делясь награбленным в воровской общак. Но через какое-то время Кокунова всё же задерживают и возвращают обратно на зону, где Вася Бандит начинает усиленно "шатать режим". Тогда его переводят в ИК-6 Соликамска Пермской области ("Белый лебедь"). По слухам, Кокунову удалось наладить "чёрный ход" (воровские порядки, на которые администрация лагеря смотрит сквозь пальцы. — Прим. Лайфа) даже здесь, по крайней мере для себя. Якобы его друг Шурик Захар и жена Кокунова даже прилетали навестить узника на арендованном вертолёте.

После освобождения Васе Бандиту удалось семь лет прожить на свободе, после чего его объявили в международный розыск и в 2008 году задержали в Феодосии. И снова посадили.

Как владельца часового завода чуть не скормили свиньям

После отбытия очередной "командировки" Кокунова освобождают в 2015 году, и он под надзором полиции занимается своими делами. Но в 2017 году опять попадает в громкую криминальную историю. Когда Вася Бандит пришёл в очередной раз отмечаться в подольскую уголовно-исполнительную инспекцию, его задержали за вымогательство.

Фабула этого дела такова: по материалам следствия, в 2005 году Кокунов помог решить вопрос владельца, гендира и основного акционера ПАО "Первый московский часовой завод" (ПМЧЗ) Сергея Ксенофонтова. Вора в законе познакомил с предпринимателем некий "решала" Дмитрий Голдберг. В благодарность за помощь вора в законе Ксенофонтов подарил Васе Бандиту Mercedes S-класса, а также согласился ежемесячно платить за крышу по 25 тысяч долларов. Деньги продолжали поступать, даже когда Кокунов в очередной раз угодил за решётку. В 2017 году Ксенофонтов решил, что 90-е уже давно кончились, и предложил Васе Бандиту один миллион долларов отступных за отказ в услуге крышевания. Однако, по версии следствия, Вася запросил в три раза больше. Или же переписать на него одну тысячу квадратных метров площади предприятия. В противном случае он якобы грозился Ксенофонтова и Голдберга "убить и отправить на корм свиньям".

Ксенофонтов решил тогда откупиться четырьмя квартирами: одна московская, три других — квартиры элитного ЖК "Золотой меридиан" в Сочи. Но потом предприниматель передумал и обратился в полицию. Сам Вася Бандит вину не признаёт, утверждая, что его оговорил Голдберг, который от его имени якобы требовал от Ксенофонтова выплатить ежемесячную дань. С февраля по сентябрь 2017 года Кокунов просидел в СИЗО, пока его не выпустили под домашний арест. Но 9 июня 2020 года вор в законе вернулся в "свой дом родной".

Игорь Кокунов — Вася Бандит. Фото © Compromat.ru