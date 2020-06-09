Житель Кемерова убил и сжёг знакомого из-за бизнеса с медицинскими масками

Житель Кемерова организовал со знакомым предприятие по продаже медицинских масок для лица, однако когда спрос на них упал, поссорился с бизнес-партнёром и убил его. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, утром 8 июня местные жители заметили горящий автомобиль возле одного из частных домов в городе. Прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали пламя и констатировали, что около машины был человек.
При осмотре эксперты нашли у погибшего крупную сумму денег, а на его теле — признаки насильственной смерти.
Правоохранители в течение нескольких часов вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Он вместе с погибшим продавал медицинские маски: в один момент они приобрели за границей большую партию изделий и стали реализовывать.
— Однако спрос на изделия упал, и около 150 тысяч масок остались нереализованными, — говорится в сообщении.
В результате бизнес-партнёры поссорились и один из них ударил другого ножом в грудь. После чего решил скрыть содеянное в надежде, что огонь уничтожит все улики.
При этом потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако умер от полученных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Мужчине грозит тюремное заключение.