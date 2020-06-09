Житель Кемерова убил и сжёг знакомого из-за бизнеса с медицинскими масками

Житель Кемерова организовал со знакомым предприятие по продаже медицинских масок для лица, однако когда спрос на них упал, поссорился с бизнес-партнёром и убил его. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 8 июня местные жители заметили горящий автомобиль возле одного из частных домов в городе. Прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали пламя и констатировали, что около машины был человек.

При осмотре эксперты нашли у погибшего крупную сумму денег, а на его теле — признаки насильственной смерти.

Правоохранители в течение нескольких часов вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Он вместе с погибшим продавал медицинские маски: в один момент они приобрели за границей большую партию изделий и стали реализовывать.

— Однако спрос на изделия упал, и около 150 тысяч масок остались нереализованными, — говорится в сообщении.

В результате бизнес-партнёры поссорились и один из них ударил другого ножом в грудь. После чего решил скрыть содеянное в надежде, что огонь уничтожит все улики.

При этом потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако умер от полученных ранений.