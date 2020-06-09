Глава АТОР назвала фейком информацию о росте цен на отдых в России

Ассоциация туроператоров России не делала заявлений о повышении цен на отдых на курортах страны на 30%. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что "это просто фейковая информация".
В беседе с РИА "Новости" глава ассоциации уточнила, что в 2020 году эксперты не ожидают повышения цен на российский туристический продукт.
— Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно, — сказала Ломидзе.
Директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что нарастить нагрузку объекты размещения смогут лишь при доступных ценах. Он отметил, что в нынешних условиях повышать их бессмысленно, так как платёжеспособность ряда граждан упала, передаёт "Вестник АТОР".
В Ростуризме рассказали, что стоимость недельных пакетных туров по России летом 2020 года будет начинаться от десяти тысяч рублей. На Байкал можно будет попасть, заплатив 30 тысяч рублей. Посетить Республику Алтай жители РФ смогут за 25 тысяч рублей. Ключевая задача агентства — запуск новых доступных маршрутов и направлений по стране.