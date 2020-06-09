Глава АТОР назвала фейком информацию о росте цен на отдых в России

Ассоциация туроператоров России не делала заявлений о повышении цен на отдых на курортах страны на 30%. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что "это просто фейковая информация".

В беседе с РИА "Новости" глава ассоциации уточнила, что в 2020 году эксперты не ожидают повышения цен на российский туристический продукт.

— Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно, — сказала Ломидзе.

Директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что нарастить нагрузку объекты размещения смогут лишь при доступных ценах. Он отметил, что в нынешних условиях повышать их бессмысленно, так как платёжеспособность ряда граждан упала, передаёт "Вестник АТОР".