В Туле грабитель-неудачник оставил документы на месте преступления

В Туле подозреваемого в совершении ограбления задержали благодаря оставленным им на месте преступления документам. Похититель ворвался в магазин и пригрозил работнику ножом. Он потребовал деньги, забрал чуть более шести тысяч рублей и скрылся, рассказали в региональном управлении МВД России.
Однако в помещении мужчина оставил рюкзак с личными вещами, где полицейские нашли паспорт и мобильный телефон.
Подозреваемый в совершении разбойного нападения был задержан. Раньше судимый 28-летний мужчина во всём признался, в его отношении возбудили уголовное дело.
Ранее под Калининградом вор при совершении кражи из квартиры забыл в помещении свой паспорт. Полицейские выяснили, что внутрь молодой человек попал через окно.