В Туле грабитель-неудачник оставил документы на месте преступления

В Туле подозреваемого в совершении ограбления задержали благодаря оставленным им на месте преступления документам. Похититель ворвался в магазин и пригрозил работнику ножом. Он потребовал деньги, забрал чуть более шести тысяч рублей и скрылся, рассказали в региональном управлении МВД России.

Однако в помещении мужчина оставил рюкзак с личными вещами, где полицейские нашли паспорт и мобильный телефон.

Подозреваемый в совершении разбойного нападения был задержан. Раньше судимый 28-летний мужчина во всём признался, в его отношении возбудили уголовное дело.