Лайф восстановил хронологию рокового вечера Михаила Ефремова, который закончился пьяным ДТП

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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов перед смертельным ДТП на Смоленской площади в Москве успел побывать в ещё нескольких местах и чуть не стал участником ещё одного столкновения. Лайф восстановил картину рокового для актёра вечера.

Из своей квартиры в Плотниковом переулке Ефремов вышел аккурат после девяти часов вечера 8 июня. Он не забыл надеть маску, сел за руль и отправился в сторону своего любимого паба Ulysses. Там он провёл около получаса. Паркуясь около него, он чуть не сбил несколько человек и не попал в границы парковочного места. Возможно, уже тогда Ефремов был навеселе.

В 21:38 Михаил Ефремов сел за руль после того, как побывал в баре. При этом развернуться он смог с большим трудом. После этого автомобиль актёра долгое время аккуратно ехал за полицейской машиной. В таком "трафике" Ефремов ехал почти до самого Садового кольца.

Скорость актёр сумел набрать на Глазовском переулке. Любопытно, но, выезжая на Садовое кольцо, Ефремов чуть не спровоцировал ещё одно ДТП. К счастью, водитель двигавшегося по магистрали автомобиля сумел затормозить и пропустил артиста. Однако уже через 30 секунд он не справится с управлением и столкнётся с фургоном ВАЗ, за рулём которого сидел 58-летний Сергей Захаров.