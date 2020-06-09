Лайф восстановил хронологию рокового вечера Михаила Ефремова, который закончился пьяным ДТП

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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов перед смертельным ДТП на Смоленской площади в Москве успел побывать в ещё нескольких местах и чуть не стал участником ещё одного столкновения. Лайф восстановил картину рокового для актёра вечера.
Из своей квартиры в Плотниковом переулке Ефремов вышел аккурат после девяти часов вечера 8 июня. Он не забыл надеть маску, сел за руль и отправился в сторону своего любимого паба Ulysses. Там он провёл около получаса. Паркуясь около него, он чуть не сбил несколько человек и не попал в границы парковочного места. Возможно, уже тогда Ефремов был навеселе.
В 21:38 Михаил Ефремов сел за руль после того, как побывал в баре. При этом развернуться он смог с большим трудом. После этого автомобиль актёра долгое время аккуратно ехал за полицейской машиной. В таком "трафике" Ефремов ехал почти до самого Садового кольца.
Скорость актёр сумел набрать на Глазовском переулке. Любопытно, но, выезжая на Садовое кольцо, Ефремов чуть не спровоцировал ещё одно ДТП. К счастью, водитель двигавшегося по магистрали автомобиля сумел затормозить и пропустил артиста. Однако уже через 30 секунд он не справится с управлением и столкнётся с фургоном ВАЗ, за рулём которого сидел 58-летний Сергей Захаров.
Ранее Лайф сообщал, что Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца за пьяное ДТП, которое закончилось гибелью водителя фургона ВАЗ. На суде артист заявил, что всё произошедшее "чудовищно".