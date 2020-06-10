На момент смертельного ДТП Михаил Ефремов находился в машине один

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, на момент аварии находился в автомобиле один. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

— В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в автомобиле актёра находились пассажиры. Некоторые утверждали, что спутниками Ефремова были Иван Стебунов и его супруга, которые появились на месте аварии сразу после случившегося, однако артист эту информацию опроверг.

Напомним, 8 июня поздно вечером произошло страшное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что актёр был пьян.