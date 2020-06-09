Арестованного Михаила Ефремова доставили домой из здания Таганского суда

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В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, как актёра Михаила Ефремова доставили домой из здания Таганского суда Москвы.

На кадрах видно, как машина УФСИН России привезла Ефремова к его дому. От автомобиля до подъезда актёр шёл в окружении своих друзей. На многочисленные вопросы журналистов артист решил не отвечать.

Ранее Лайф сообщал, что Михаилу Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло поздно вечером 8 июня. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. СМИ сообщали, что в крови артиста нашли наркотики. Пострадавший водитель фургона позднее скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.