Арестованного Михаила Ефремова доставили домой из здания Таганского суда

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В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, как актёра Михаила Ефремова доставили домой из здания Таганского суда Москвы.
На кадрах видно, как машина УФСИН России привезла Ефремова к его дому. От автомобиля до подъезда актёр шёл в окружении своих друзей. На многочисленные вопросы журналистов артист решил не отвечать.
Ранее Лайф сообщал, что Михаилу Ефремову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, ДТП в центре Москвы произошло поздно вечером 8 июня. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. СМИ сообщали, что в крови артиста нашли наркотики. Пострадавший водитель фургона позднее скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.
Дело против артиста переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. При этом в ходе заседания в ответ на вопрос, признаёт ли он свою вину в содеянном, Михаил Ефремов кивнул головой.
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