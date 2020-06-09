"Пусть сядет". Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не намерена идти на мировую

Вдова призналась, что на связь с ней не выходили ни близкие, ни представители заслуженного артиста России.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Водитель фургона, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Актёра отправили под домашний арест до 9 августа. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно