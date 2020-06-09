"Пусть сядет". Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не намерена идти на мировую

Жена погибшего в смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова заявила, что не пойдёт на мировое соглашение.
— Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из двенадцати посидит, — заявила супруга водителя фургона ВАЗ Сергея Захарова в эфире программы "Пусть говорят".
Вдова призналась, что на связь с ней не выходили ни близкие, ни представители заслуженного артиста России.
ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Водитель фургона, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Актёра отправили под домашний арест до 9 августа. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно
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