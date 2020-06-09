Журналисту стало плохо во время заседания по делу Михаила Ефремова

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К зданию Таганского суда Москвы, где проходило заседание по избранию меры пресечения для Михаила Ефремова, прибыла карета скорой помощи.

Как стало известно Лайфу, медицинская помощь понадобилась одному из журналистов. На кадрах видно, как прибывает машина скорой помощи, из неё выходят врачи и направляются в здание суда.

ДТП в центре Москвы произошло сутками ранее. Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Лайф показывал, что осталось от машины, в которую въехал джип актёра.