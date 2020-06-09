Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для страны. Об этом сообщается в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020–2024 годы.

В документе отмечаются действия РФ по "милитаризации Черноморского региона" и "проведение военных учений, которые создают серьёзные вызовы для стратегических национальных интересов Румынии". В Бухаресте заявляют, что и укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в стране. Власти также упомянули ситуацию на Украине, где якобы Москва дестабилизирует ситуацию.