Названа дата начала производства iPhone 12

Массовое производство iPhone 12 начнётся в июле. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Apple завершит второй этап тестирования устройства в июне. Ранее сообщалось, что массовое производство смартфонов будет отсрочено из-за изменения конструкции антенны у блока доступа Samsung 5G mmWave.

В этом году Apple выпустит сразу четыре iPhone. Ранее их макеты появились на видео. Это будут два компактных и два больших смартфона.