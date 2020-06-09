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Названа дата начала производства iPhone 12

Apple готовит сразу четыре модели в этом году. Они удивят поддержкой 5G и наличием сенсора LiDAR у основной камеры для более точной работы дополненной реальности.

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Фото © ТАСС / АР / Kathy Willens

Массовое производство iPhone 12 начнётся в июле. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Apple завершит второй этап тестирования устройства в июне. Ранее сообщалось, что массовое производство смартфонов будет отсрочено из-за изменения конструкции антенны у блока доступа Samsung 5G mmWave.

В этом году Apple выпустит сразу четыре iPhone. Ранее их макеты появились на видео. Это будут два компактных и два больших смартфона.

Презентация и выход устройств могут быть отсрочены из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Напомним, весной этого года вышел iPhone SE (2020), клон iPhone 8.

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