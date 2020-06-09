Названа дата начала производства iPhone 12

Массовое производство iPhone 12 начнётся в июле. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.
Apple завершит второй этап тестирования устройства в июне. Ранее сообщалось, что массовое производство смартфонов будет отсрочено из-за изменения конструкции антенны у блока доступа Samsung 5G mmWave.
В этом году Apple выпустит сразу четыре iPhone. Ранее их макеты появились на видео. Это будут два компактных и два больших смартфона.
Презентация и выход устройств могут быть отсрочены из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Напомним, весной этого года вышел iPhone SE (2020), клон iPhone 8.