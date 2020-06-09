4 самых ожидаемых смартфона этого лета. От флагмана Samsung до бюджетного OnePlus

Далеко не все компании пересмотрели планы на нынешний год из-за коронавируса. Этим летом на рынке мобильных устройств ожидаются значимые релизы. Например, среди них будет главный конкурент смартфонов Apple.

OnePlus Z: Возвращение в средний класс

Фото © Onleaks 91mobiles

Дата выхода: 10 июля

С каждым годом компания выпускает всё больше смартфонов. В начале пути под этим брендом выходило по два смартфона в год, весной и осенью, с 2019 года — по два OnePlus разом, а теперь компания готовится выпустить ещё одну модель летом.

OnePlus Z — это смартфон среднего класса для ценового уровня 20–35 тыс. рублей. Он будет стоить около $330, это около 22 тыс. рублей. Видимо, бренд хочет охватить больше ценовых уровней. Напомним, в 2020 году он выпустил два полноценных флагмана 8 и 8 Pro, а не убийц.

Внешне устройство соответствует трендам. В верхней части экрана выполнен вырез под фронтальную камеру в форме точки, модули камеры расположены на прямоугольной платформе — в этом плане он напоминает устройства OPPO и Samsung.

Характеристики предфлагманские. Чип — Snapdragon 765G, не топовый, но его мощности должно хватить для работы без ограничений в ближайшие два года. Камера тройная с разрешением 48 + 12 + 13 Мп. Экран AMOLED с диагональю 6,4–6,5 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, разъём — USB-C, 3,5-мм нет.

Samsung Galaxy Note 20+ (Note 20 Ultra): Конкурент iPhone 12 Pro

Фото © Onleaks 91mobiles

Дата выхода: август

Коронавирус не повлиял на планы корейцев — флагманы со стилусом представят и выпустят традиционно в августе. Единственное изменение — мероприятие пройдёт полностью онлайн. Сколько выйдет смартфонов, пока точно не известно. Возможны два варианта: или Note 20 и Note 20+ как преемники Note 10 и Note 10+, или Note 20, Note 20+ и Note 20 Ultra — как S20, S20+ и S20 Ultra.

Так или иначе, самой интересной будет самая старшая модель. Galaxy Note — смартфоны с максимальной функциональностью, а в самом дорогом устройстве компания не сэкономит ни на чём, поэтому оно точно будет одним из лучших на рынке. Кроме того, в узких кругах любят стилус за возможность рисовать или подчеркнуть нужные данные на скриншоте.

Устройство получит AMOLED-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением Full HD+. Процессор — Snapdragon 865 или Exynos 992 в зависимости от страны, в России будет второй. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч, объём оперативной памяти — до 16 Гб. Особое внимание будет уделено тыльной камере: основной модуль получит разрешение 108 Мп, зум 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой. В общем, это снова будет серьёзный конкурент для топового iPhone 12 Pro как по возможностям, так и по цене (от $1200).

Google Pixel 4a: Компактные смартфоны ещё не вымерли

Фото © Onleaks 91mobiles

Дата выхода: июль

С 2019 года компания выпускает смартфоны среднего класса. Этот девайс будет стоить $799 или 56 тыс. рублей. Фишка устройства — компактный корпус. Диагональ экрана — 5,81 дюйма. Для понимания, в 2020 году небольшим считается телефон с дисплеем 6,1 дюйма. Разрешение — Full HD+. Минус экрана — 60 Гц. Тренд 2020 года — увеличенная частота обновления, 90 Гц или 120 Гц.

В плане дизайна тоже есть вопросы. Главный — сканер отпечатка пальца физический, на задней панели корпуса, что редкость. В остальном устройство будет соответствовать трендам рынка: модули тыльной камеры на квадратной платформе, под фронтальную камеру в экране выполнен вырез в форме точки.

Остальные параметры соответствуют верхней границе среднего класса (25–35 тыс. рублей). В устройстве будет стоять процессор Snapdragon 730, за графику будет отвечать чип Adreno 618, ёмкость аккумулятора составит 3080 мАч. Разрешение основного модуля тыльной камеры — 12 Мп, будет добавлена оптическая стабилизация.

Samsung Galaxy Fold 2: Раскладушка станет ещё совершеннее

Фото © LetsGoDigital / EUIPO

Дата выхода: август

Корейская компания — локомотив на рынке складных смартфонов. Она выпустила уже две модели — Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, они же охватили гораздо больше стран, чем раскладушки от Huawei.

На подходе второе поколение Galaxy Fold. В нём будет уделено внимание дизайну. Фронтальные камеры теперь расположатся отдельно от рамок, под них в экране будет сделан вырез в форме точки, как у флагманов Galaxy S20.

Экраны тоже будут усовершенствованы. По слухам, они получат частоту обновления 120 Гц. Диагональ большого дисплея составит 7,59 дюйма, поменьше — 6,23 дюйма.