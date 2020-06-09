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Xiaomi выпустит Mi MIX 4. Линейка не обновлялась два года

Возможно, смартфон нового поколения получит некоторые элементы от футуристичного устройства компании с экраном на весь корпус.

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Фото © Chesnot / Getty Images

Xiaomi Mi Mix 4, кажется, выйдет в этом году. Его разработка стала одной из первых задач нового вице-президента компании и директора по маркетингу в Китае Яна Чжэ. Об этом сообщает GizmoChina.

Топ-менеджер будет руководить процессом запуска флагманского смартфона. Он должен поступить в продажу почти через два года после анонса Xiaomi Mi Mix 3, то есть осенью этого года. Напомним, последняя модель линейки вышла в ноябре 2018 года.

Возможно, в Xiaomi Mi Mix 4 будут использованы некоторые элементы Mi Mix Alpha — устройства, у которого экран охватывает и переднюю, и заднюю панель. В продажу он так и не вышел. Также есть вероятность, что аппарат получит тыльную камеру с основным модулем на 108 Мпикс и экран с частотой обновления 120 Гц.

Напомним, Mi Mix — экспериментальная линейка, в которой бренд обкатывает новые технологии. Поэтому использование некоторых элементов от Mi Mix Alpha логично.

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