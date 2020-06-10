Прокуратура проследит за строгостью домашнего ареста Ефремова

Работу правоохранителей, ответственных за выполнение требований домашнего ареста Михаилом Ефремовым, проконтролирует прокуратура Москвы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.

Она отметила, что следить будут как за нахождением обвиняемого в месте исполнения ареста, так и за соблюдением наложенных судом запретов и ограничений.

Напомним, в понедельник, 8 июня, поздно вечером в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что актёр был пьян.