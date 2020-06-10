Лоза — об аресте Ефремова после ДТП: Отряд не заметит потери бойца

Композитор Юрий Лоза считает, что российские театр и кинематограф "не заметят" потери Михаила Ефремова, если он получит реальный срок после скандального ДТП.

Он также раскритиковал коллег, считающих, что актёр обладает "особенным, практически незаменимым талантом". По его мнению, на его место "готовы встать сотни" тех, у кого не было такой возможности до той роковой аварии.

— Как "отряд не заметит потери бойца", так и российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, — написал он в "Фейсбуке".

Артист добавил, что его возмущают просьбы "не устраивать травлю", тогда как Ефремов "давно отравил сначала свою жизнь, а потом и жизнь многих ни в чём не повинных людей". В то же время он признался, что сомневается в том, что "пьяный в лоскуты баловень судьбы понесёт заслуженное наказание".