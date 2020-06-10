Знаменитости раскрыли секреты похудения во время самоизоляции. Среди них — даже "загрузочные субботы"

Пока один знаменитости набирают вес в режиме самоизоляции, другие пользуются моментом, чтобы избавиться от лишних килограммов, передаёт The Sun.

Звезда британских реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз призналась, что отказалась от еды вне дома. Благодаря этому её вес начал потихоньку приходить в норму. Знаменитость рассказала, что старается готовить простые и полезные блюда на кухне и устраивает читмилы.

— У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем всё что хочу. Затем в течение трёх недель я подхожу к выбору пищи с умом, — заявила Коллинз.

В свою очередь британская телезвезда Хлоя Ферри в социальных сетях делится подробностями своего процесса похудения. По её словам, чтобы добиться заметных результатов, ей пришлось выполнять приседания и силовые упражнения. Кроме того, она соблюдает специальную диету. К примеру, на завтрак она ест кусочек цельнозернового хлеба и выпивает протеиновый коктейль.